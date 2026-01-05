Deja la Feria 2025 calles obstruidas

No obstante que desde el pasado 28 de diciembre, se dio por terminada la llamada Feria de la Emancipación 2025, los contratiempos siguen presentes afectando a automovilistas y vecinos del sector.

Haciendo una breve remembranza, desde el 5 de diciembre hasta el Día de los Inocentes, calles aledañas a la Unidad Deportiva Las Liebres, fueron obstruidas por divertimentos de todo tipo y taquillas de la fiesta del pueblo.

Calles como Rayón con Morelos y Victoria como Morelos, fueron obstruidas por la celebración, pero a una semana de concluida la feria, las obstrucciones siguen en ese punto de la ciudad.

La Feria 2025, fue instalada en el interior de la Unidad Deportiva Las Liebres y sus alrededores, pero no finalizado el evento, se ha recobrado el libre tránsito.

Por fortuna los incidentes que se reportaron fueron menores, pero mientras las estructuras de las taquillas estén a media calle, subsiste el riesgo de una accidentes, sobre todo en fin de semana, cuando muchos conductores por el rumbo conducen bajo los efectos del alcohol.

Se desconoce el porqué los organizadores de la Feria, se han negado a retiras estas taquillas y hasta hace poco, incluso había toldos en pleno arrollo vehicular.

Gráficas captadas en el lugar, evidencian que las taquillas están vacías, sin utilidad alguna, no obstante los empresarios que trajeron las atracciones, se niegan a retirarlas.



