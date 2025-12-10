Denuncian cobro indebido en Feria

El precio de acceso a la Feria 2025 de Río Bravo aumentó sin previo aviso, de acuerdo a familias que han visitado la atracción más grande en lo que va del año en esta cabecera municipal.

¿Cómo ocurrió el aumento en los precios de la Feria?

Fue el ama de casa Vicky Aranda Contreras, quien se armó de valor para reportar este cobro abusivo en las taquillas, sin que se conozca hasta ahora, quién está detrás de este atropello al consumidor.

"¡Exigimos respeto al consumidor!, Quiero hacer una denuncia pública urgente sobre el costo de la pulsera para atracciones en la Feria de Río Bravo. "Se anunció oficialmente que el costo de la pulsera para juegos en la Feria sería de solo 300 pesos con derecho a todos los Juegos", pero sin notificación previa, se aplicó un incremento de por lo menos 66 por ciento.

Detalles sobre la denuncia de Vicky Aranda

Aranda Contreras explicó que en consiste este abuso: "Sin embargo, al llegar a la taquilla de la Feria, ¡el precio real que se está cobrando es de $500 pesos! "Estamos hablando de una diferencia de $200 pesos por persona, lo cual es inaceptable. Esto es un claro acto de publicidad engañosa y una falta de respeto hacia la ciudadanía de Río Bravo", reclamó la jefa de familia.

Impacto del aumento en la comunidad de Río Bravo

El descontento entre los asistentes a la Feria es palpable, y muchos se preguntan cómo se permitirá que se realicen estos aumentos sin previo aviso. La comunidad espera respuestas y acciones que garanticen la transparencia en los precios de eventos públicos.