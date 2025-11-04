A unos cuantos meses de haber arrancado el presente ciclo escolar 2025-2026, aún faltan maestros, directores, subdirectores e intendentes, además de una serie de carencias en escuelas de educación pública en el Municipio, incluyendo Nuevo Progreso.

Entrevistada por este medio de comunicación, la maestra Dina Maybe Castillo Enríquez, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, aseguró que, por su parte, han hecho todo lo posible por darle solución a la serie de problemas que se afrontan en las instituciones educativas.

"Tenemos faltantes de horas en secundarias generales, técnicas y telesecundarias, por ascenso de los maestros, estamos esperando que haya nuevas asignaciones, en Nuevo Progreso se cubrieron espacios, como en el Ebanito, con una maestra".

¿Cuáles son las escuelas afectadas?

- Secundaria Técnica 28 Ingeniero Manuel Garza Caballero, faltan director y subdirector.

- Primaria Nisan y Manuel Altamirano de Nuevo Progreso, porque se incrementó la matrícula, faltan 2 maestros.

- Ford número 1, un profesor.

- Telesecundaria de Buena Vista, 1 director.

- Melchor Ocampo, falta un maestro.