Faltan medicamentos

Afronta Secretaría de Salud, a través de los módulos de atención en la ciudad y Nuevo Progreso, una crisis de falta de medicamento para pacientes con afecciones crónico-degenerativas, desde hace varios meses.

Y es que está pasando que, medicamento para el control de la presión arterial, por situar un ejemplo, no hay, y cuando llega es muy poco para la fuerte demanda que se tiene de pacientes que padecen de alta presión, manifestado por algunos directores a pregunta del reportero.

Situación similar ocurre para el control de la diabetes, y el colesterol, que no hay en farmacia, por lo que los pacientes tienen que adquirirla por cuenta propia con un costo generalmente superior a los 300 pesos.