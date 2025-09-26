Faltan medicamentos

Faltan medicamentosAnte el alto número de pacientes con enfermedades crónicas, no se le ha podido dar abasto suficiente
Afronta Secretaría de Salud, a través de los módulos de atención en la ciudad y Nuevo Progreso, una crisis de falta de medicamento para pacientes con afecciones crónico-degenerativas, desde hace varios meses.
Y es que está pasando que, medicamento para el control de la presión arterial, por situar un ejemplo, no hay, y cuando llega es muy poco para la fuerte demanda que se tiene de pacientes que padecen de alta presión, manifestado por algunos directores a pregunta del reportero.
Situación similar ocurre para el control de la diabetes, y el colesterol, que no hay en farmacia, por lo que los pacientes tienen que adquirirla por cuenta propia con un costo generalmente superior a los 300 pesos.
Es un problema que, ante el alto número de pacientes con enfermedades crónicas, no se le ha podido dar abasto suficiente, ya que son enfermedades que se presentan en todas las edades.