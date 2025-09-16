Sigue la falta de maestros

El descontrol en la Secretaría de Educación Pública genera faltas de maestros en las escuelas, como en la Ford número 45, donde continúan ausentes dos docentes de los grupos de sexto grado.

Entrevistado por el reportero, el director del citado plantel escolar, profesor José Guerrero Jaramillo, explicó con detalle la situación que se enfrenta.

Tristemente, uno de los docentes, que fue una profesora, desde el mes de marzo le hicieron efectivo el cambio de plaza que solicitó a la ciudad de Matamoros, justificando la petición por cuestiones de seguridad.

El otro, un maestro, aprovechó una promoción de la SEP desde el 16 de mayo y se fue como director a otra escuela, dejando el grupo sin docente.

"Estamos en espera de que haya un evento de asignación de claves o reubicación de docentes, para que la Secretaría nos envíe a los profesores que nos faltan."

Mientras tanto, las madres y padres de familia están pagando a una maestra, y en el otro caso, lo cubre la dirección.

Una comisión de madres de familia, conformada por unas diez personas, se entrevistó con la jefa del CREDE en Río Bravo, Dina Maybe, a quien le expusieron la situación. Aunque no hay una fecha oficial, se maneja que podría ser durante los primeros días de octubre cuando, finalmente, se asigne a los dos docentes faltantes en los grupos A y B del turno matutino.