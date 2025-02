Reemplazo de maestros en Río Bravo, atrapados en la burocracia

Río Bravo, Tam.- No solo faltan maestros al frente de grupo en diversas instituciones escolares públicas del municipio, incluyendo Nuevo Progreso, sino también directores. Sin embargo, el proceso para su reemplazo resulta particularmente burocrático.

En entrevista con este medio, la maestra Dina Maybe Castillo Enríquez, jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo, reconoció la situación, aunque no precisó la cantidad de docentes faltantes en niveles como preescolar, primaria, secundaria, técnicas y telesecundarias. No obstante, explicó el procedimiento para cubrir las vacantes.

"Lo único que puedo decir es que se está realizando un análisis minucioso de los maestros faltantes en cada institución por parte de la Secretaría, y son los directivos y supervisores quienes hacen su reporte a través de una plataforma de la SEP", indicó.

Si bien no especificó la cifra de profesores sin asignar, sí detalló que hay tres direcciones pendientes por cubrir: dos en las primarias Ford 45 y Sor Juana Inés de la Cruz, en Nuevo Progreso, y una más en otra escuela primaria del municipio.

Explicó que la ausencia de docentes se debe a distintos factores, como jubilaciones, cambios de trabajo o traslados a otros municipios.