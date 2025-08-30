Faltan especialistas

La falta de especialistas en el Hospital General ha puesto en riesgo la salud de un sin número de pacientes, ante el alto índice de accidentes ocurrido a últimas fechas, por lo que ya se ofertan vacantes en diversas especialidades.

En ese contexto, el doctor Daniel Ponce Ortiz, al ser abordado por el reportero, dijo al respecto que "hay algunas áreas, como en ginecología, en donde no se ha podido cubrir todavía, me han autorizado la contratación, el personal no está cubriendo porque tienen compromisos en otra ciudad".

Me autorizaron plazas para un cirujano y un anestesiólogo, además de dos enfermeras, de hecho, se envió una lista del personal que se va a contratar, más, sin embargo, el de especialidades no hay suficientes.