Van 5 años con la falta de agua

Productores del Distrito de Riego 025, por quinto año consecutivo, enfrentarán falta de agua, y este ciclo agrícola 2025-2026, la situación parece ser peor, pues no ha nada confirmado oficialmente.

Así lo confirmó el líder de Propietarios Rurales, Eliborio Peña, quien fue entrevistado la tarde de este martes, dio a conocer el estado que guarda esa demarcación, la cual está conformada por 210 mil kilómetros cuadrados.

Peña, entrevistado en las oficinas de la Asociación de Propietarios Rurales, habló sobre lo que depara para los agricultores este ciclo que está iniciando.

"Hay una posibilidad, no te sé decir con exactitud de que haya medio riego, la semana pasada en una reunión en McAllen, Texas, sobre el tema del agua en el río Bravo y en el Colorado, manifestaron eso.

"Que habría la posibilidad de medio riego" que en el caso de Río Bravo, las 60 mil hectáreas que le competen, sería a lo más que podrían aspirar.

Igualmente confirmó que todo el distrito apostaría por el sorgo, porque "prácticamente es temporal", debido a que el grano rojo, es el que mejor soporta el llamado "estrés hídrico" para la poca agua disponible.

Los usuarios de riego confirman que por quinto año consecutivo han enfrentado la disponibilidad de uno o medio riego, cuando históricamente disponían de tres riegos.

¿Qué posibilidades hay de recibir agua del Distrito 026?

Otro cuestionamiento planteado al líder agrícola, es si podrían recibir agua del Distrito 026, el cual es vecino de la demarcación antes referida.