Río Bravo sin agua

En recorrido por el sistema de extracción y bombeo de agua en las orillas del canal Anzaldúas, el gerente de Comapa, Edgar Abdiel Peña Serna, explicó esta mañana de martes las causas de la falta de agua. Peña Serna expuso en las orillas del Anzaldúas que la razón de que el servicio se haya suspendido desde la tarde del lunes es por los daños causados a una compuerta, la cual se ubica a la altura de la Brecha 116. El gerente de la paraestatal remarcó que todo fue de imprevisto, en la inteligencia de que el canal pertenece al Distrito de Riego 025 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual a su vez lo tiene concesionado a los usuarios. Es a través de la asociación de responsabilidad ilimitada Amistad Falcón que los usuarios, principalmente agricultores, administran ese cauce artificial, por lo que corresponde a ellos reparar la compuerta arrancada por la corriente.

"Se rompió la compuerta y se vació el canal, bajó tanto el nivel del agua que las bombas no alcanzan a extraer agua", explicó y a la vez agregó que desde el lunes mismo se está en contacto con la Red Mayor (Amistad-Falcón) para conocer los avances de las reparaciones. Remarcó que al estar "las bombas en el aire", se tuvo que desactivar el sistema de bombeo para que los motores no se dañaran, por lo que el equipo de extracción se encuentra a salvo y en la espera de que se pueda volver a bombear.