Muere adulto mayor con discapacidad afuera de tienda de conveniencia en Nuevo Progreso

Nuevo Progreso, Tam.- Una persona de la tercera edad con discapacidad fue encontrada sin vida la tarde-noche del jueves.

Aunque la víctima llevaba todo el día sin vida frente a una tienda Oxxo, fue hasta cerca de las 19:00 horas cuando se constató su fallecimiento.

El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en la avenida Benito Juárez, a la altura del libramiento. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos tras recibir el reporte.

El occiso, cuya identidad aún no ha sido revelada, ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La persona permanecía en su silla de ruedas, en pleno estacionamiento de la tienda de conveniencia. Testigos señalaron que se dedicaba a la mendicidad.

Peritos en criminalística y elementos de la Policía Investigadora arribaron al sitio para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.