Muere adulto mayor con discapacidad afuera de tienda de conveniencia en Nuevo Progreso

Muere adulto mayor con discapacidad afuera de tienda de conveniencia en Nuevo ProgresoAunque llevaba varias horas fallecida, el cuerpo fue descubierto hasta cerca de las 19:00 horas.
Nuevo Progreso, Tam.- Una persona de la tercera edad con discapacidad fue encontrada sin vida la tarde-noche del jueves.
Aunque la víctima llevaba todo el día sin vida frente a una tienda Oxxo, fue hasta cerca de las 19:00 horas cuando se constató su fallecimiento.
El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en la avenida Benito Juárez, a la altura del libramiento. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos tras recibir el reporte.
El occiso, cuya identidad aún no ha sido revelada, ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La persona permanecía en su silla de ruedas, en pleno estacionamiento de la tienda de conveniencia. Testigos señalaron que se dedicaba a la mendicidad.
Peritos en criminalística y elementos de la Policía Investigadora arribaron al sitio para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.