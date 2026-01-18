Aclaran muerte de peatón, infarto le quitó la vida

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) revelaron las causas de muerte de infortunado trabajador que se suscitó la mañana del sábado.

De acuerdo al reporte, este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, en el cruce de la calle Francisco Villa con Benjamín Argumedo, en la colonia Graciano Sánchez.

El fallecimiento se habría suscitado antes de las 8:00 horas, presuntamente cuando caminaba por la zona y repentinamente se desvaneció.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se hicieron cargo del caso, abriendo la carpeta de investigación correspondiente, dando a conocer que el hoy occiso respondía al nombre de "Oliverio" y tenía 48 años.

La víctima, presentaba padecimientos como diabetes de hipertensión, además de que la causa de muerte fue establecida como un infarto al miocardio, descartando posibles daños por parte de una tercera persona