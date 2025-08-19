Reportan la muerte de exfuncionaria

Inició la semana con una triste noticia, al reportarse el deceso de una exservidora pública de la anterior administración municipal que encabezaron en su momento Héctor Villegas González y Joel Eduardo Yáñez.

Se trata de Ana Lilia García Ortiz, quien en su momento se desempeñó como directora en el Departamento de Bienestar Social, en donde desarrolló un buen papel.

Sobre las causas del fallecimiento se menciona que afrontaba una fuerte batalla con enfermedad terminal (cáncer), a la que al final sucumbió.

Descanse en paz A.L.G.O.