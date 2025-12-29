Guatemalteca herida aparatosa volcadura

Una residente del país de Guatemala resultó seriamente lesionada al volcar la camioneta que conducía; informaron las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

¿Cómo ocurrió el accidente en Tamaulipas?

El accidente automovilístico se registró en el kilómetro 191 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura de la Caseta Fito-Sanitaria que se localiza antes de llegar al ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Paramédicos del Emergencias Médicas -EMED- brindaron los primeros auxilios a Ximena Maldonado Ríos de 17 años y con domicilio conocido en Guatemala.

Detalles confirmados sobre la joven lesionada

En una ambulancia de la benemérita institución fue trasladada al área de urgencias de Hospital General de San Fernando la mujer herida, quien presentaba golpes contusos, hematomas y probables fracturas en extremidades.

La joven dama se desplazaba de norte a sur por la carretera federal Victoria-Matamoros en una camioneta Toyota, tipo Runner, modelo 2010, negra; presuntamente una falla mecánica en la suspensión la hizo perder el control, para posteriormente volcar la unidad.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y brindando apoyo a la joven lesionada y su familia.