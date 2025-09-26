Buscan cambiar clínica del ISSSTE

Buscan cambiar clínica del ISSSTELa Clínica del ISSSTE enfrenta cuarto día sin electricidad por falla en subestación
Este jueves se cumplen cuatro días sin electricidad en la Clínica del ISSSTE, situación que resultó más compleja de lo que se creyó.
Resulta que desde la mañana del lunes, una falla en la subestación interrumpió el servicio al interior del nosocomio.
Sobre el particular, la subdelegación del ISSSTE que preside Jorge Alejandro Cortina Beltrán dio algunos detalles de la situación actual.
Igualmente emitió un comunicado con información oficial.
La dependencia confirmó que los técnicos especializados ya se encuentran atendiendo el caso.
"Los técnicos ya están trabajando desde antier", esgrimió el vocero José González.
A pregunta expresa sobre el avance de los trabajos, el portavoz dijo:
"No tenemos fecha, pero ya se solicitó el apoyo de oficinas centrales para que hagan un diagnóstico profundo", reveló.
Agregó que existe posibilidad de que "se determine, si es necesario, un reemplazo de la subestación", por lo que seguirá operando con planta de energía.