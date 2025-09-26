Buscan cambiar clínica del ISSSTE

Este jueves se cumplen cuatro días sin electricidad en la Clínica del ISSSTE, situación que resultó más compleja de lo que se creyó.

Resulta que desde la mañana del lunes, una falla en la subestación interrumpió el servicio al interior del nosocomio.

Sobre el particular, la subdelegación del ISSSTE que preside Jorge Alejandro Cortina Beltrán dio algunos detalles de la situación actual.

Igualmente emitió un comunicado con información oficial.

La dependencia confirmó que los técnicos especializados ya se encuentran atendiendo el caso.

"Los técnicos ya están trabajando desde antier", esgrimió el vocero José González.

A pregunta expresa sobre el avance de los trabajos, el portavoz dijo:

"No tenemos fecha, pero ya se solicitó el apoyo de oficinas centrales para que hagan un diagnóstico profundo", reveló.