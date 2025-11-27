Exhiben desde el Congreso riesgos en Feria de R.B.

A tan solo 10 días del arranque de la Expo Feria 2025, la diputada local por el Distrito 08, Francisca Castro Armenta, utilizó la tribuna del Congreso del Estado, con el fin de exigir que se brinde seguridad a las familias ante riesgos objetivos.

Esta festividad que se realiza dentro del marco de la Celebración del Aniversario de la Emancipación de Río Bravo, inicia el próximo 5 de diciembre.

Castro Armenta, a fin de atajar polémicas partidistas por ser de extracción panista la actual administración municipal, remarcó que no se opone a la celebración de la Expo Feria 2025, solo matiza que se debe priorizar la seguridad de los visitantes.

Por ello, y en atención a peticiones ciudadanas en sentido de la seguridad de las familias, manifestó:

"Preocupación por la sede de los festejos...ya que, por ejemplo, el estacionamiento para vehículos que se habilitará para los asistentes de esta feria, se encuentra al lado sur del canal Anzaldúa.

"Sumado a ello, en dicho lugar existe el libramiento de tráfico pesado y de altas velocidades, así mismo la unidad deportiva se encuentra en un área urbana totalmente poblada, con lo cual, las y los riobravenses mencionan que se ponen en riesgo la integridad de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

"Así como también, la tranquilidad de los vecinos de esas áreas. Además el Reglamento de Espectáculos y Diversiones del Municipio de Río Bravo, señala en su artículo 114, que la instalación de espectáculos, como lo son las ferias, será concedida únicamente para lugares con poco tránsito o para terrenos de propiedad particular, por otra parte, los artículos 115 y 116, establecen que los espectáculos, no podrán instalarse dentro del primer cuadro de la ciudad, ni mucho menos en plazas, jardines ni parques" sentención en su intervención.

Debido a que la Unidad Deportiva Las Liebres se encuentra en este perímetro, la legisladora local llamó las autoridades locales a que se busque una sede alterna para esta gran festividad que es esperada por miles de familias.

Estas circunstancias y otras como la cercanía de nosocomios públicos y privados también son factores para que se vuelva a considerar la reubicación de la Feria 2025.