Alistan ponencia motivacional de Ricardo Botello

Conocido conferencista, con más de 20 años de experiencia, ofrecerá conferencia motivacional, la cual es completamente sin costo y para el público en general.

Ricardo Botello Cisneros, hace una invitación para ser parte de este evento en donde ofrecerá conferencia gratuita sobre excelencia y competitividad.

¿Cuándo y dónde se realizará el evento?

La sede será el Salón Presidentes, en donde se realizará la conferencia "Excelencia: La nueva regla para poder competir", impartida por el conferencista Botello.

El evento se realizará el miércoles 19 de noviembre de este 2025, a las 10:00 a.m. en las instalaciones aludidas. La charla busca motivar a empresarios, emprendedores y público en general a adoptar la excelencia como base para competir en el mercado actual.

¿Cuál es la importancia de la excelencia?

En un mundo que cambia cada día, la mediocridad ya no es opción. Hoy, la diferencia entre triunfar o quedarse atrás está en una sola palabra: excelencia.

Te invitamos a vivir una conferencia dinámica, inspiradora y llena de estrategias prácticas que transformarán tu modo de ver el trabajo, el estudio y la vida.