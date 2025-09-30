Entrega el PRI apoyos de lentes

Implementan servicio de apoyo a personas con problemas de la vista, con exámenes y anteojos a bajo costo. Es en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional que dirigen Isnelia Treviño y Carlos Ayala de la nueva dirigencia, quienes, mediante acuerdo signado con una empresa dedicada a la elaboración de graduación de anteojos, ofrecen este tipo de servicios a la población en general. Apenas iniciada la reapertura de las instalaciones del citado partido, se pone al servicio de la comunidad, a quienes padecen problemas de la vista. Dieron a conocer que está disponible los lunes a partir de las 10:00 horas y hasta las 18:00 en los recintos del PRI, donde se cuenta con una gran variedad de lentes, y son atendidos por Humberto Garza.