Vinculan a proceso a ex-policía

Tras ser capturado la semana pasada en el Estado de Nuevo León, ex-policía estatal acusado del homicidio de Daniel Ortiz en 2020, ya se encuentra encausado penalmente.

Así lo informó la Representación Social la tarde del miércoles en comunicado oficial.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Luis Enrique "C", por los delitos de Homicidio Calificado y Abuso de Autoridad.

"Un Juez de Control emitió la resolución después de que el Representante Social presentara datos de prueba que acreditaron la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2020", refiere la parte acusadora.

Estos hechos tuvieron lugar "en la brecha 109 de la colonia Primero de Mayo del municipio de Río Bravo, cuando, en compañía de otras personas, efectuó disparos en contra de un vehículo, provocando la muerte de una persona del sexo masculino".

"La autoridad judicial, a solicitud del Representante Social, impuso la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada por todo el tiempo que dure el proceso, con el fin de garantizar la presencia del imputado en el juicio y la seguridad de las víctimas.

"Asimismo, concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria".

No obstante el caso aún no concluye, pues no todos los responsables han sido capturados.