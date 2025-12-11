Confirman caravana de navidad en R. B.

Finalmente, si habrá caravana de empresa refresquera como parte de los festejos de la Navidad y el Año Nuevo en el Municipio y en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso.

Datos recabados al respecto permiten establecer que se estará llevando a cabo el próximo 14 de diciembre, y partirá justamente de Nuevo Progreso, para desplazarse hacia la cabecera municipal, programada la llegada para las 20:00 horas por la autopista, debido al deterioro grave que presenta la brecha 124.

Detalles confirmados sobre la caravana navideña

El punto de reunión está previsto en la Casa de Ladrillo, cuya organizadora es la legisladora federal por el III distrito, mismo en el que estarán participando también clubes de motociclistas, vehículos alegóricos, y cabalgantes, además de la colorida caravana de la empresa de Cola.

Participación de motociclistas y cabalgantes en el evento

Por consiguiente, como otros años anteriores, se está haciendo extensiva la invitación a la población en general a ser partícipes del evento anual.

Invitación a la comunidad para disfrutar del desfile

Para que los padres de familia lleven a sus hijos al paso de la caravana y disfruten del desfile a través de este tipo de eventos que provoca la magia de la Navidad como parte de las fiestas decembrinas.