Aparece Consejero de Morena en evento del Partido Verde

Aparece Consejero de Morena en evento del Partido VerdeHomero González Gamiño, nuevamente volvió a polemizar al aparecer en evento del Partido Verde, instituto confrontado con la 4T en Tamaulipas.
Señalado en múltiples veces por deslealtad, al operar a favor de otros partidos políticos, incluso que antagonizan contra Morena, el Consejero Estatal Homero González Gamiño, nuevamente volvió a polemizar al aparecer en evento del Partido Verde, instituto confrontado con la 4T en Tamaulipas.
Este nuevo escándalo le podría acarrear una nueva sanción, pues a mediados de este año se dio a conocer por Morena Tamaulipas, que se le retiró la Mentoría para organizar procesos internos de formación de comités de base.
Si bien aún se ostenta como Consejero Estatal, González Gamiño ya no convive en el ecosistema de los morenistas, y para rematar, la tarde del sábado 23 de noviembre, acudió a capacitarse como si fuera un miembro del Partido Verde a taller impartido por la dirigencia estatal.
La conferencia se tituló "Liderazgo Político", impartida por la Secretaría de Capacitación y Formación Partidista del PVEM y dirigida por Javier Gómez.
La capacitación tuvo lugar en salón social de esta cabecera municipal, a donde incluso acudieron personajes ligados a la actual administración municipal.
González Gamiño, incluso posó para la foto con la constancia respectiva, no obstante que ser partícipe de actividades de otro partido, es contrario a los estatutos de Morena.
Muy sonada fue a medio año, la pérdida de la Mentoría que sufrió González, luego de haber sido reportado al órgano interno de Honor y Justicia del partido a nivel estatal, por se parte de una administración panista.