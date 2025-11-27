Se registra fuga de gas en Hospital General de Río Bravo

Este jueves, el Hospital General de Río Bravo tuvo que ser evacuado debido a una fuga de gas. Los pacientes fueron trasladados a otros hospitales cercanos por seguridad. Al sitio, llegó personal de Protección Civil para conocer la situación.

La evacuación del Hospital General de Río Bravo se llevó a cabo como medida preventiva ante la fuga de gas. Esta acción fue necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal médico que se encontraba en el lugar.

El personal de Protección Civil se presentó en el hospital para evaluar la situación y coordinar el traslado de los pacientes a otros centros de salud. Esta respuesta rápida es crucial en situaciones de emergencia como la ocurrida en el Hospital General de Río Bravo.