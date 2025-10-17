Ahora varicela

Confirman solo tres casos de estudiantes infectados por varicela en la Escuela Secundaria número 2 José Vizcaíno Pérez, donde se montó, como medida preventiva, un cerco sanitario.

En ese sentido, se abordó al director, el maestro Severo Méndez, quien aclaró al reportero que el hecho se presentó el fin de semana en el grupo de 1 C.

En primero los alumnos ya no vinieron, se les mandó a sus casas, se suspendieron las clases el viernes, y se desinfectó el salón, formando para ello un cerco sanitario.

Los resultados que nos presentaron los padres, de los análisis a los alumnos afectados, revelaron que habían contraído varicela.

Se notificó a la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas, para que tuvieran conocimiento, y hasta el día de hoy, por fortuna, ya no se ha presentado ningún otro caso.