Estrella infractor vehículo contra coche aparcado

Estrella infractor vehículo contra coche aparcadoEn las primeras horas de la mañana, percance vial en plena zona Centro, fue reportado por trabajadores de céntrico hotel
En las primeras horas de la mañana, percance vial en plena zona Centro, fue reportado por trabajadores de céntrico hotel, en donde el presunto responsable se dio a la fuga, pero podría ser identificado.
Se trata de un cafre que chocó auto estacionado a las afueras de Hotel La Mansión, el cual se ubica en avenida Madero y calle Galeana, dejando severos daños materiales.
La unidad afectada es un auto Ford, cuatro puertas, color gris con placas de Texas, el cual estaba aparcado justo a las afueras de la entrada principal al hotel.
El vehículo afectado, que estaba estacionado sobre Galena, fue impactado en el costado izquierdo, por unidad hasta ahora no identificada, cuyo conductor se dio a la fuga tras el encontronazo.
Del incidente se notificó a Tránsito municipal, para que tomara conocimiento del hecho, pero hasta las primeras horas, aún no aparecía del propietario del automotor afectado.
Debido a la magnitud del impacto, la llanta anterior derecha, se incrustó en la acera, lo que deja en evidencia de que el infractor conducía velocidad desproporcionada.
Se desconoce si el coche es de algún huésped o trabajador del hotel, lo cierto es que por el rumbo, existen cámara de seguridad.
Lo anterior sería de gran ayuda para localizar al responsable.