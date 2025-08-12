Se cae a pedazos guardería infantil

No ha podido ser rescatado al paso de los años por varios gobiernos hasta la fecha una guardería infantil en los últimos tres años, cuyo edificio continúa en lamentables condiciones, instalaciones completamente vandalizadas y abandonadas.

En su tiempo, funcionó como una Estancia Infantil en el fraccionamiento Conquistadores, el cual se encuentra por la calle Francisco de Montejo, y en parte trasera que está en muy malas condiciones, colinda con la arteria Pedro de Alvarado... alguna vez, a decir de vecinos, como Juan y María, pensaron que podría ser rescatada, para que formara parte de la transformación, pero no se le ha invertido un solo centavo.

La Estancia Infantil fue inaugurada durante la administración del entonces priista de hueso colorado, el ingeniero Roberto Benet Ramos, cuando fungía como gobernador del Estado, el ingeniero Eugenio Hernández Flores.

Y siguen contando residentes, que, la Estancia Infantil en la que se daba cabida a un número importante de niños, fue abandonado prácticamente durante la administración del presidente de la Canaco, y exalcalde panista de la ciudad, el licenciado Carlos Rafael Ulivarri López.

Pues, a pesar de que estaba siendo vandalizada, no le preocupó en lo más mínimo, ni al DIF de ese trienio, menos, tan es así que, al paso de los años, hasta parte de la barda metálica fue arrancada y hurtada.

Es plausible mencionar que la estructura, para su rehabilitación, requiere de una fuerte inversión, y aunque siempre hay menores que requieren de este tipo de estancias, tendrán que seguir esperando.

Al día de hoy, tristemente, continúa siendo el refugio perfecto para vagos, malvivientes, y drogadictos, que, por las noches, acechan a quienes pasan por ahí, convirtiéndose en un lugar de alto riesgo para las familias.