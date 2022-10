Vuelve ola de estafa telefónicas

Ola de estafas vía telefónica vuelve a presentarse en la ciudad, donde desde números locales y de otros estados del país se intenta extorsionar a personas con falsas noticias.

"Mamá me están golpeando", es la primera frase que una jovencita dirige a mujeres que responden llamadas a sus teléfonos celulares con el fin de convencer a la interlocutora de un supuesto secuestro.

"Primero me contestó una jovencita llorando, me decía que la estaban golpeando, después un sujeto me dijo que tenía secuestrada a mi hija, que cuánto dinero podía darle para que la dejara libre, que me iba a dar un número de cuenta para que le hiciera un deposito de inmediato, solo que yo acababa de colgarle a mi hija, por eso supe que era una extorsión y colgué", afirmó una de las víctimas.

"A una amiga le llamaron, ella estaba en su trabajo cuando le dijeron que tenían secuestrado a su hijo, como no vive con ella pues pensó que era verdad, se desmayó y se puso muy mal, hasta que otra persona llamó a su hijo y él estaba bien, esa gente sin conciencia pudo haberle causado un infarto o algo más grave", afirmó María González.