Colonia Unidos Avanzamos cumplen 20 años a oscuras

"Nos vendieron una farsa, no podemos vivir ahí", afirman vecinos de la colonia Unidos Avanzamos Más, quienes señalan que sus lotes les fueron vendidos con engaños de que contarían con servicios básicos.

Esa notificación impulsada al inicio de la administración de Eugenio Hernández Flores, les fue presentada como un proyecto que contaba con todos los servicios básicos garantizados, excepto la pavimentación.

Sin embargo, ya han pasado dos décadas y la realidad es opuesta, pues no tienen energía eléctrica y viven en condiciones que califican como una estafa oficial de las entonces autoridades.

A pesar de contar con cableado, postes y transformadores no han podido obtener sus contratos con la CFE.

Sobre ese tema, Gerardo Pacheco Monteverde, delegado de ITAVU, dijo que están en espera de un dictamen de la Comisión Federal de Electricidad, pues se está haciendo todo lo posible por regularizar la electrificación en esa colonia.

"Ya se presentó el estudio a la CFE, ya está el proyecto y estamos esperando instrucciones de Ciudad Victoria".

Añadió que lo que mantiene detenido el proyecto es que la CFE tiene un tema con un dictamen, lo cual no ha permitido que avance el proceso.

En tanto, los colonos siguen en la oscuridad, para ellos la falta de energía eléctrica representa no solo un rezago, sino una violación a las condiciones bajo las cuales compraron sus terrenos en los cuales planeaban vivir y que no pueden hacerlo por falta de luz.