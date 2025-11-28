Trasladan a Ciudad Victoria a joven que sufre traumatismo craneal

Joven motociclista que sufriera accidente en motocicleta el pasado miércoles 19 de noviembre en Brecha 112 y Autopista Matamoros-Reynosa, sigue en estado crítico.

Dicha situación se debe a que sufrió un brutal percance que lo tiene hospitalizado con graves lesiones desde hace 10 días, sin que haya una mejora en su salud.

¿Qué ocurrió?

Este hecho como se dio a conocer en su momento se suscitó cuando presentó un derrape a alta velocidad, saliendo disparado de la moto, para quedar tendido en el pavimento.

La madre del joven recibió la noticia del agravamiento del estado de su hijo, por lo que se le hizo saber que ameritaba traslado a una institución más especializada.

Por su parte, su prima Rubí Ortiz, pidió ayuda a la comunidad, debido a que el internamiento del paciente en la capital del Estado representa grandes gastos para la familia: "Mi primo José Gil Rodríguez, quien el pasado miércoles 19 de noviembre de 2025 sufrió un accidente en la brecha 12, encontrándose actualmente en estado delicado de salud", requiere la solidaridad de Río Bravo.

¿Cuál fue la respuesta de la familia?

Inicialmente, dijo, fue atendido en el Hospital General de Río Bravo; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones y a la necesidad de atención especializada, fue trasladado al Hospital General de Ciudad Victoria.

Explicó que su primo presenta un golpe severo en la cabeza que le ocasionó diversos hematomas, por lo que requiere medicamentos y cuidados médicos de manera urgente.

"Dado que los costos de su tratamiento son elevados, acudimos respetuosamente a la solidaridad de la comunidad, solicitando cualquier apoyo que puedan brindar. Toda ayuda será de gran valor y será recibida con profundo agradecimiento, el número de cuenta es el: 4217-4702-0296-7184 Spin de Oxxo, a nombre de Lorena Amador", clamó.