Esperan cita a la intemperie

En el preámbulo de la temporada invernal, a merced de las inclemencias del tiempo permanecen decenas de afiliados a la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando acuden a algunos de los diferentes servicios de salud y administrativos.

Blanca Isela, y María del Rosario, ambas afiliadas al IMSS en la localidad, expresaron, como muchas otras personas, su inquietud de que tienen mucho tiempo de que, para solicitar consulta, o bien acudir ya con el médico previa cita, tienen que esperar a la intemperie o refugiados entre los árboles.

Lo mismo para protegerse de los rayos del sol o cuando está haciendo frío y los pesca la lluvia, ya que, por lo general es por las mañanas o al mediodía.

"Antes tenían cuando menos una carpa de empresa refresquera, en donde nos podíamos refugiar del sol, o en este caso, de las lluvias, y hasta cierto punto el frío, pero luego la retiraron, y ahora hay que esperar turno al aire libre".

En ese sentido, se ha logrado entrevistar a directivos del Seguro Social, pero, por alguna u otra razón, no han logrado gestionar cuando menos una carpa para los cientos de afiliados que a diario tienen que esperar.

Algunos van a consultar, otros al laboratorio, archivo, altas, servicio dental, de alimentación, rayos x, administrativo, entre otros, y el problema sigue latente.

Denunciaron que, en ocasiones, las personas que acuden con afecciones propias de la temporada invernal se van peor, al estar expuestas a las inclemencias del tiempo a cualquier hora del día.

