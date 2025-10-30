Identifican a víctima de incendio

Jovencita que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Reynosa, tras sufrir graves quemaduras en incendio de su vivienda, fue identificada y se reveló que su estado empeoró.

Desafortunadamente, en el nosocomio de la vecina ciudad, no se cuenta con el equipo ni especialistas para atender su caso, por lo que fue trasladada a la capital del Estado.

¿Qué ocurrió?

Se trata de la señorita Esmeralda Montoya Rico, quien dormía cerca de la medianoche del lunes en su domicilio en la colonia Paraíso, cuando sobrevino un incendio que envolvió su cama, logrando alcanzarla.