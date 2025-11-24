Niega primaria la inscripción a niñas

Madre de dos menores alumnas de la Primaria Niños Héroes, de la colonia Monterreal, se ve obligada a elegir entre preservar la salud para seguir cuidando de sus pequeñas o pagar la cuota "voluntaria" que les permita el derecho a la educación.

Las dos niñas,Delia Jaqueline y Ximena Yoseline Jasso Marmolejo, cuya madre Nohemí Marmolejo, residente de la colonia Manuel Ramirez, llevan ya dos ciclos escolares completos fuera del aula.

Lo anterior porque la Escuela Primaria Niños Héroes decidió cerrarles la puerta al no recibir la cuota "voluntaria" de inscripción.

Lo que para la institución es un trámite administrativo, para su madre es una dicotomía:

Pagar para que sus hijas estudien o pagar el tratamiento que le permite seguir viva.

"Les pedí comprensión, porque el tratamiento para mi insuficiencia renal es caro, pero dijeron que no, si no pago no las reciben".

La mujer, diagnosticada con insuficiencia renal, debe costear sesiones médicas dos veces por semana.

Cada pago es una carrera contra el tiempo y contra una enfermedad silenciosa que no espera.

Mientras ella lucha por mantenerse de pie para criar a sus hijas, la escuela le exige un recurso que simplemente no tiene.

Lo peor no es la falta de dinero, sino la frialdad con la que se ignora su realidad, pues sin educación académica el futuro de sus hijas es incierto, que para la directiva de la Niños Héroes depende del estado de una cuenta bancaria.

Así que, mientras la señora Nohemí se somete a su tratamiento para no dejar solas a sus hijas, las niñas solo esperan que la escuela recuerde que la escuela entienda que la vida de su madre y su educación no deberían estar en competencia.