Falta de timbres postales paraliza correspondencia

En la oficina local del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), la correspondencia y paquetería llevan por lo menos lo que va del mes, paralizadas sin poderse enviar.

La dependencia que en este municipio encabeza José Soto Jauregui, viene acumulando sobres y paquetes esperando el requisito más indispensable para despacharlos una vez recibidos del remitente: las estampillas.

Detalles sobre la falta de estampillas en Sepomex

Resulta que con la llegada de este 2026, la oficina de Correos, no ha recibido las estampillas o timbres para poder canalizar los sobres o paquetes a su destino.

En las instalaciones de esta dependencia federal, ubicadas en calle 16 de Septiembre, se va acumulando la correspondencia que no se ha podido enviar a lo largo de enero.

Protestas de trabajadores en la oficina de Correos

En una visita la mañana de este sábado a las oficinas de Sepomex, se pudo constatar que también siguen las cartulinas de protesta en donde se demandan salarios dignos a los trabajadores.

A pregunta expresa de cuándo se reanudará el envío de sobres y paquetes, la dependencia informó que se espera que para el martes o miércoles cuenten con los timbres postales para desahogar todo lo acumulado durante enero.