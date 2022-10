Envenenan a perros y gatos en Progreso

Sin embargo, no solo en la colonia Ampliación Benito Juárez han sucedido esos hechos lamentables, pues Joaquín González de la colonia Olvido González, afirmó que alguien arrojó comida envenenada a sus mascotas que se encontraban dentro de su casa.

"Mis perros no salen a la calle, no persiguen gente, no salen a tirar basura, no hacen los males con los que los que matan animalitos se justifican para hacerlo, en mi caso no había razón alguna para que me les dieran veneno y dentro de mi propia casa", lamentó.

En el caso de ambos residentes, se lamentaron por la perdida, no solo porque ya no volverán a ver a sus mascotas, sino también de imaginar el sufrimiento que padecieron antes de morir.