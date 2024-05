Vamos al triunfo, asegura Almaraz

Político emblemático de la región, nativo de Río Bravo, en donde ha forjado una trayectoria- la suya propia- en 28 años dedicados de su vida, asumiendo su compromiso de servir y andar acompañando a los riobravenses, a quienes agradece el sólido respaldo en esta elección, en donde como candidato a la presidencia municipal por la coalición PAN-PRI se declara listo para obtener el triunfo electoral el 2 de junio. Es, pues, el político y sus circunstancias quien habla en exclusiva para EL MAÑANA y convoca a la unidad para sacar a su municipio de un periodo de abandono y olvido que ensombreció a todos.

Miguel Ángel Almaraz se acomoda en su silla en el espacio para la entrevista, enfundado en una camisa blanca con los logos de campaña, visiblemente asoleado; los ojos se le encienden e inicia agradeciendo el impulso que ha tomado su campaña en Río Bravo.

POSICIONADO CON PROPUESTAS Y RETOS

“Estamos muy contentos, muy satisfechos, estamos en una campaña que inició de menos a más; al principio empezamos con popularidad y apoyo, pero hoy es mucho más y eso es por un voto de castigo ante la ausencia de trabajo, y también nuestros años de lucha y trabajo.

Yo empecé como gestor social hace 28 años, y hace poco me sorprendí cuando una mujer me agradeció el apoyo a uno de sus hijos con una gestión médica; le pedí me dijera cuándo fue eso, cuando me dijo en el año de 1997, me sorprendí. Tanto tiempo ha pasado.

Conozco perfectamente el municipio, lo he caminado en todas las calles. Tenemos dos prioridades: calles destrozadas a donde vayas, están intransitables 70% de las vialidades en las colonias, y el segundo es la inseguridad. Tenemos un año con problemas de inseguridad graves: un día hay balaceras, el otro también.

Tenemos ‘un cuello de botella’ en el ejido Palo Blanco, en los límites entre Río Bravo y Reynosa; todas las mañanas, alrededor de 40 mil personas vienen a Reynosa a trabajar, muchos coches y autobuses, y Palo Blanco es donde se suscitan las balaceras; hay muchos videos y evidencias de los hechos de violencia”.

SEGURIDAD Y SERVICIOS PRIMARIOS

“Tenemos la brecha 109 rumbo a Valle Hermoso, que es usada como campo de batalla. Las fuerzas federales deben intervenir, por eso he planteado retenes de vigilancia y control militar en ambos puntos viales para seguridad de los trabajadores y familias.

Lo he solicitado- sin respuesta-, por eso ahora, en este espacio con EL MAÑANA, vuelvo a solicitar el respaldo de las fuerzas federales. Que los ciudadanos circulen con seguridad y tranquilidad, queremos paz y ese apoyo de vigilancia sería un gran aliciente”.

La violencia e inseguridad impacta en el ánimo de los electores, candidatos y ha replanteado el ejercicio de la política. Miguel Ángel Almaraz sostiene que nadie puede ser ajeno a la tragedia de la violencia, y hoy se libra una guerra y los mexicanos están en medio”.

El candidato a la presidencia municipal en Río Bravo, por la coalición PAN-PRI, señala que, una vez que sea electo en las urnas con el voto de los riobravenses, pondrá manos a la obra en atender los servicios primarios y básicos en el municipio.

“Los servicios básicos y primarios se fueron rezagando en varias administraciones; el 70% de las colonias con calles destrozadas, tenemos un mal servicio de limpieza y recolecta de basura, así como ampliar la infraestructura de mantenimiento y conservar la ciudad”.

LLEGÓ LA OPORTUNIDAD DE CAMBIO

“Para desgracia nuestra, en Tamaulipas tenemos un grave problema de inseguridad. Miguel Alemán y Río Bravo están catalogados como ‘focos rojos’ y tenemos mucho por hacer para tranquilizar y proporcionar la protección que merecen las familias”.

Almaraz Maldonado asume que este proceso electoral del 2 de junio, en Río Bravo, será marcado por el voto de castigo, denunciando que frente a este escenario hay ya una movilización oficialista de los adversarios políticos, como Morena, que han pretendido intimidar a funcionarios de casilla solicitándoles sus nombres, direcciones.

“No sabemos con qué motivo aparecieron en los simulacros de la elección. Llegaron representantes de Morena exigiendo nombres, identificando y acosando a los funcionarios de casilla, optando por cancelarse el ejercicio elector ante la intromisión de Morena y sus enviados.

Sabemos que andan haciendo lo mismo, tenemos testimonios de ciudadanos amenazados, acosados con dinero para inducirlos al voto. Nosotros deseamos una fiesta cívica, transparente y con acceso honesto a los ciudadanos; si esto no se cumple y las autoridades electorales se venden, pues entonces estamos muy mal.

Hemos defendido a los órganos electorales, confiamos en ellos, que sea la voluntad del pueblo la que se exprese; si perdemos, lo aceptaremos, pero si ganamos, pedimos el respeto y civilidad”.

ELECCIÓN DE TODOS

Miguel Almaraz solicitó a los riobravenses a que denuncien toda clase de cooptación del voto. “Tenemos como unas 20 ‘casas amigas’ de 100 que pretenden instalar para torcer el sentido del voto; los mil o dos mil pesos que les ofrecen, piensen que al aceptarlos permiten que continúe el abandono, no valen la pena; más abandono e inseguridad seguirán en Río Bravo, por eso llamo a sus conciencias y su corazón a que juntos cambiemos esto”.

Prudente y cauteloso a manejar o revelar los números de sus pulsos y “tracking” de campaña internos, Miguel Ángel Almaraz se declara, a nueve días de la elección, muy apoyado y confiado en sus números, y añade: “Estamos muy bien, muy arriba, podría decirle que vamos dos a uno a nuestro favor, pero no daremos nuestras encuestas, pues luego Morena saldrá con otras, evidentemente “infladas” y sin crédito alguno”, dijo.

“No voy a confiarme en estos números. Hace tres años me robaron la elección y hoy pretenden repetir lo mismo, por eso estaremos muy atentos ‘cazando’ mapaches con observadores electorales; 40 o 50 que se han dado de alta y el apoyo de los ciudadanos que denuncien y hagan del conocimiento. No vamos a permitir que se roben la elección.

Yo provengo de la Izquierda política, conozco a muchos de los políticos actuales, por eso trabajaré sin contratiempos ni distingos políticos o partidistas. Sé trabajar de forma coordinada y cuando gane la elección seré el presidente municipal de Río Bravo con responsabilidad y compromiso para todos”.

Finalmente, Miguel Ángel Almaraz reflexiona y se dirige a los riobravenses: “28 años de apoyo a la ciudadanía. Vamos a estar en la presidencia municipal de Río Bravo con muchos recursos que no son míos; todos me han dicho que desean un cambio, se quejan conmigo y me dicen de la necesidad de mejorar y cambiar a nuestro municipio, y eso es lo que haremos el 2 de junio. Estoy listo para ser presidente municipal. Miguel Ángel Almaraz, y nadie más”, concluyó el candidato del PAN- PRI.