Llegan más tarjetas de pensiones

Llegan más tarjetas de nuevas incorporaciones del programa federal de 65 y Más para Adultos Mayores, que se registraron durante el mes de agosto.

Así lo informó a este medio de comunicación, Selene López Sánchez, coordinadora de programas federales en la localidad, quien dijo de entrada que con el inicio de la semana, les llegaron nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para los adultos que se apuntaron en el mes de agosto.

"Son para aquellas personas de 65 en adelante que se registraron durante el mes de agosto que, aun no se les habían entregado las que recibimos este lunes, y ya las comenzamos a entregar".

¿Cómo recoger las tarjetas del programa 65 y Más?

Para recoger el plástico, deberán presentar el folio correspondiente, y estar al pendiente del mensaje o llamado vía telefónica ya que se está llevando a cabo mediante un orden.

De antemano deben acudir a lo que son las oficinas centrales ubicadas en el mercado ejidal, donde será atendidos por servidoras de la Nación a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas.

Detalles sobre la entrega de tarjetas en el mercado ejidal

Las tarjetas son parte de un esfuerzo del gobierno para apoyar a los adultos mayores, asegurando que aquellos que se registraron en agosto reciban su apoyo de manera oportuna.