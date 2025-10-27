Entregan instrumentos musicales en Secundaria 1

Instrumentos para la realización de ceremonias civicas, fueron entregados a alumnos de Secundaria General 1.

Fue la Presidenta de la Sociedad de Padres del plantel, Monica Ortiz de Longoria, quien hizo entrega de los instrumentos de la Banda de Guerra.

Los artículos que fueron adquiridos con los recursos de los jefes de hogar, son los siguientes:

13 Tambores y 13 Cornetas, los cuales fueron recibidos por profesor de Banda de Guerra, Enrique Garcia Rodriguez.



