Sigue la entrega de útiles escolares

A menos de una semana de iniciado el ciclo escolar 2025-2026, asociaciones altruistas continúan entrega de útiles.

Como una forma de aliviar los gastos en los hogares por el retorno a clases, La Casa de Las Colonias sigue visitando instituciones educativas para llevar este beneficio.

Rosario Vargas Sánchez, quien encabeza este proyecto, dijo que LCDLC sigue comprometida con la educación de Río Bravo.

Vargas Sánchez, acompañada del regidor Juan Machuca Valenzuela, hicieron entrega de 50 paquetes de útiles escolares en la escuela de la colonia Vamos Tamaulipas.

Los activistas además compartieron amenos momentos con el alumnado y docentes.

Vargas Sánchez señaló que le "dio mucho gusto saludar a todos los niños, los conozco desde pequeños y verlos crecer y estudiar me llena de felicidad y doy gracias a quienes con su apoyo hacen posible este tipo de cosas".