Entregan a beneficiados las tarjetas de Bienestar

Entregan tarjetas del Banco del Bienestar a cientos de beneficiados que se apuntaron en los meses de mayo y junio de los programas de Pensión Mujeres Bienestar de 62 a 64 años, y de adultos mayores de 65 en adelante.

Informan servidoras de la Nación, que recién llegaron paquetes de tarjetas del Banco del Bienestar, mismas que están siendo entregadas a mujeres de 62 a 64 años, las cuales aplicaron en los meses antes mencionados, cuyo registro también se abrió para los de 65 hacia arriba.

Deben entregar el respectivo folio que se les entregó cuando se anotaron, ignorando si ya vienen recargadas, o en su defecto, hay que esperar, como ha ocurrido en otras ocasiones.