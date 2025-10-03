Dan fecha para entrega de la tarjeta Pensión Mujeres Bienestar

Confirman en Centro Integrador de Desarrollo para el Bienestar que a partir del día 7 se estará haciendo entrega de la tarjeta Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 62 años de edad.

Fueron servidoras de la Nación, y la propia Selene López, coordinadora regional de programas federales, quienes expresaron que, en base a información desde el centro del país, será a partir de la fecha antes mencionada cuando dará inicio la entrega de los plásticos.

Es entre el 7 al mismo día del mes de noviembre cuando concluya la entrega, pero también se les estará enviando un mensaje SMS al celular que dejaron cada una de las mujeres que se apuntaron, para que conozcan la fecha, hora y lugar de la entrega, y para mayor información pueden acudir al módulo donde se registraron.

Tienen que asistir justamente en el día indicado y la hora, si no, pueden acudir cuando les toca, ya que habrá fecha de atención a rezagados, y los requisitos son:

. Una copia de identificación oficial con fotografía.

. Entregar el talón morado del registro de solicitud.

Les estarán entregando el sobre con la tarjeta y le tomarán una fotografía a las beneficiarias.

La tarjeta solo se estará entregando al derechohabiente, y en caso de que no pueda asistir por un tema de salud, se le agenda una cita para hacerle la entrega a domicilio.