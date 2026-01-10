Entregan despensas en zonas populares

Servidores públicos del Estado, iniciaron este 2026 con la entrega de apoyos alimentarios en sectores populares, en consonancia con la administración humanista del ejecutivo estatal.

Acciones de la autoridad en apoyo a la comunidad

Este esfuerzo fue coordinado por el jefe de la Oficina Fiscal, Rogelio Salinas, quien indicó que se sumaron directivos de escuelas y el delegado de Sebien, José Moncada Alanís.

Detalles sobre la entrega de apoyos alimentarios

"Por la tarde visitamos la colonia ampliación Benito Juárez 2, siguiendo con el compromiso adquirido de los funcionarios del Estado encabezado por nuestro gobernador Américo Villarreal.