Apoya Asociacion a residentes del ejido Prisciliano Delgado

La "Asociación Civil De la Mano con Río Bravo" realizó una visita al ejido Prisciliano Delgado, donde llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios a las familias que habitan en esta comunidad rural.

Las personas beneficiadas expresaron su agradecimiento por el respaldo brindado, señalando que estas acciones representan un gran apoyo para la economía familiar en tiempos difíciles.

Cabe mencionar, que en los núcleos rurales, en donde más se hace evidente que los apoyos alimentarios oficiales, no llegan a todos los que más lo necesitan.

Durante la jornada, los integrantes de la Asociación destacaron que Francisco González Vázquez continúa recorriendo diversas comunidades del municipio con el firme compromiso de llevar productos de la canasta básica a quienes más lo necesitan.

Ahora, también teje alianza con el sector salud, al sostener encuentro de trabajo con Lucero González de Adame, funcionaria de la Secretaría de Salud, para incluir servicios de salud en las jornadas comunitarias que realiza la A.C.