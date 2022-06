Enseñan a estudiantes cuidar el medio ambiente

"Río Bravo será prioridad en nuestros eventos para la concientización y cuidado del medio ambiente, y ahora la primaria Emiliano Zapata se une a nosotros para hacer un frente común a favor de la educación ambiental", afirmó Jorge Arturo Navarro Mireles, fundador y presidente de Parques Kiri A.C.

En este plantel educativo participan padres de familia y alumnos para la separación y entrega de materiales reciclable como plástico, cartón y aluminio, los cuales Parques Kiri les canjea por arbolitos nativos para reforestar en su escuela o el lugar que los alumnos elijan.

"No importa quien seas, ni a que te dediques, si eres mexicano, chino, coreano o europeo, rico o pobre, agricultor, obrero o empresario, el destino será igual para todos y si unidos no protegemos a nuestro planeta, no nosprotegeremos a nosotros mismos", dijo el presidente de Parques Kiri.

Educan a estudiantes sobre cuidado ambiental.