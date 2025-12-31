Buenas lluvias en zona rural

Zona rural del sur de Río Bravo, recibió durante la jornada del lunes, hasta una pulgada de lluvia, situación que no se replicó en la cabecera municipal, ni en los límites con Reynosa.

De acuerdo al informe difundido por la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), durante la pasada jornada, se registraron lluvias al sur de este municipio en lo que viene siendo la zona de temporal.

La lluvia fue una consecuencia del Frente Frío número 25, pero en la zona urbana, no se percibieron, ni en la zona de riego de los distritos 025 y 026 de Conagua.

Esta área se comparte con los municipios vecinos de Valle Hermoso y San Fernando, y según el gerente de la UARNT, Juan Manuel Salinas, las captaciones en las diversas comunidades, fueron las siguiente:

- Ejido Cándido Aguilar: 1 pulgada

- Brecha 118 con kilómetro 75: 1 pulgada con 7/10

Estas lluvias llegan en período de las siembras en la zona de temporal, lo cual abona humedad para el desarrollo del sorgo, cultivo predominante en esa área asentada entre los tres municipios mencionados.

La captación de casi dos pulgadas, equivale a un medio riego para este cultivo, el más importante de la región.



