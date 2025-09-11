Inician registros de la beca Rita Cetina

Este miércoles arrancaron las asambleas informativas para el registro de la beca Rita Cetina, solo para estudiantes de escuelas secundarias.

Es en la Unidad Deportiva las Liebres, donde servidores de la educación les explican cómo se lleva a cabo el proceso de registro de dichas becas, para que puedan acceder a ellas.

El horario es de 9:00 a 16:00, y la doctora Nadia Ochoa, titular de Becas de Bienestar en el Estado, dio una amplia explicación inicial a través de un video.

Los servidores de la educación agregaron que es muy importante que los estudiantes acudan al llamado, para facilitarles el registro.

La funcionaria del Estado resaltó que la beca Rita Cetina, que es bimestral y asciende a 1,900 pesos, se complementa con 700 pesos adicionales por cada hijo.