Se reestructura el PAN de R.B

La nueva dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Río Bravo propone retomar su autonomía ante el poder local.

En breve entrevista la mañana de este martes, José Gómez Alvarado, ahora ex coordinador de campaña y próximo líder de panistas locales, Jeankarlo Cárdenas Núñez, enunció algunos de los cambios.

Con respecto a la dirigencia saliente que presidió Ramiro Hernández Ramos, el entrevistado aseguró que tendrán un rumbo distinto.

"Como coordinador de campaña me correspondía agradecer a los otros compañeros que también me ayudaron a coordinar otras áreas", dijo al inicio de la charla.

¿Ahora sí van a hacer exhortos a regidores del PAN para que observen principios?, se le preguntó, luego de algunos desencuentros de militantes con ediles actuales que llegaron por el PAN.

"Nosotros vamos a tener nuestra autonomía y vamos a hacer exhortos, señalamientos, etcétera", atajó.

"Coordinación (con autoridades locales) más no sometimiento. Bajo esto vamos a jalar", añadió.

Esta observación la realizó bajo la inteligencia de que, como disidente al interior del PAN local, acusó que funcionarios locales no eran leales al partido que los postuló, en este caso Acción Nacional. "Nos reunimos con Miguel (Almaraz) y toda la planilla, para fijar las bases de cómo vamos a trabajar", reveló.