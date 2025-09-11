Sufre contusión craneal abuelito en percance

Adulto mayor sufrió una fuerte contusión craneal tras participar en percance la tarde de este miércoles.

Lo que parecía ser un hecho vial de leves consecuencias, terminó con un hombre mayor en el hospital debido a traumatismo.

Francisco Benito Hernández Maldonado de 78 años, es el automovilista que conducía un coche Chevrolet Ónix, color gris con placas de Tamaulipas.

El lesionado se desplazaba de norte a sur por avenida Acapulco, pero al llegar a la intersección con calle Constitución, sobreviene el accidente.

Fue en ese cruce en donde el conductor del Ónix, se estrella por alcance contra otro vehículo que siguió su curso.

En el sitio quedó mal herido el hombre de casi 80 años, quien fue socorrido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como autoridades de Tránsito.