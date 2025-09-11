Cuádruple choque en la zona centro

Espectacular accidente vial ocurrió en plena zona centro, luego de que 'cafre del volante' que circulaba a exceso de velocidad impactó a cuatro unidades más.

Los hechos se suscitaron por la avenida Licenciado Benito Juárez intersección con calle Durango, en donde el conductor de una camioneta Van color guinda, sin placas de circulación, chocó tres unidades estacionadas, y una más en circulación.

Tomaron conocimiento los elementos de tránsito de la subdelegación, quienes tuvieron que cerrar la circulación debido al aparatoso accidente.

El responsable, quien conducía la camioneta Van, dijo responder al nombre de Alejandro Ramos, de 27 años de edad con domicilio en la colonia El Mesquital, quien fue detenido.