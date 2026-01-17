Arde casa en Misiones

Otra familia más, la tercera en una racha de incendios, quedó prácticamente sin nada, luego de que un incendio consumiera sus pertenencias y menaje de hogar en asentamiento al norte de la ciudad.

La tarde del jueves, se reportó incendio en la calle San Bartolomé en fraccionamiento Misiones del Puente, del cual se alertó a Protección Civil y Bombero.

La conflagración se registró en una vivienda de interés social, en donde el fuego arrasó con el patrimonio de una familia, situación que hace se repite por tercera vez en lo que va de enero.

Hasta ese fraccionamiento se trasladaron los heroicos elementos de PCyB para reducir la conflagración, no obstante, el fuego se extendía rápidamente arrasando con los modestas pertenencias de la familia.

Aún cuando se logró neutralizar el fuego, las pérdidas materiales fueron cuantiosas, por lo que otra familia ahora tendrá que empezar casi desde cero.

A lo largo de la primera quincena de enero, se han registrado tres incendios de vivienda con familias damnificadas en:

- Calle Tampico, fraccionamiento Unidos Avanzamos Más

- Calle Octava, colonia Hijos de Ejidatarios

- Calle San Bartolomé, fraccionamiento Misiones del Puente



