Sufren por vecino con fuga séptica en la Cardenista

Río Bravo, Tam

Fue el ama de casa Carmen "N", quien narró que en la calle Lázaro Cárdenas", desde un domicilio particular se propicia "una fuga de agua de drenaje y el dueño de esa casa no quiere arreglar y en frente de mi casa ya se hizo un pozo como de 10 o 15 metros de largo y el vecino de enfrente puso tierra y piedras para que los carros no pasaran y ya se cayeron señores por culpa de esas piedras", fustigó.

"El vecino que puso esas piedras y tierra para que no pasaran por su lugar ya hasta rompió la calle para que el agua no le pasara a el, y por mi pedazo ya igual no se puede pasar porque también hay pozos y pues es la pasada del kínder, ya hasta vino el tránsito para hablar con ese vecino para que quite las piedras y la tierra y no salieron y hace como una semana fue cuando rompió la calle para que no pasara el agua" detalló.





Por su parte Sandra "N", dijo con impotencia "ya la calle está intransitable ya que la vecina de enfrente del pozo puso piedras a medio camino para que no pase el agua y los carros por su lado. Es calle Lázaro Cárdenas

"Al vecino ya hasta lo han quemado en Facebook por el cerro de piedras que puso", por lo que ahora piden el apoyo de Comapa.