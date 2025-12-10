Brecha 124 en el olvido

Nuevo Progreso, Tam.

Habitantes de la comunidad, así como de asentamientos rurales, zonas ejidales y colonias, demandan la rehabilitación, con carácter de urgencia, de la brecha 124, cuyo deterioro de la carpeta de rodamiento les resulta imposible a los conductores evadir la interminable cantidad de baches.

Residentes, como Pedro y Alfredo Cruz, quienes hacen uso por necesidad de la brecha en mención, señalaron, al igual que cientos de personas, el mal estado en el que se encuentra, y cómo es posible que no se pueda rehabilitar, mientras que en la Feria se invirtieron miles y miles de pesos.

Señalan que no hacen uso de la autopista porque, el pagar diario más de 100 pesos, al final de la semana, más la gasolina, no está al alcance de sus posibilidades para trasladarse a la cabecera municipal.

SE HAN QUEJADO EN LA DELEGACIÓN, PERO DE NADA LES SIRVE...

Gregorio y Rosa María, habitantes del ejido la Posta, quienes se trasladan a diario a Nuevo Progreso, como muchas otras personas más, expresaron que ya han acudido inclusive a la Delegación Municipal, exponiendo el problema, pero el delegado nada puede hacer, solo transmitir la situación en Presidencia, sin embargo, no le hacen caso, o sea, es como quejarse con la pared.

VAN A COBRAR MÁS FLETE POR DAÑOS A LA SUSPENSIÓN...

El problema de la brecha pasa a afectar también a comerciantes de la construcción, como Arturo, ya que, quienes llevan los materiales se quejan del mal estado, y ya notificaron que van a cobrar más flete por los daños que les han generado los baches a los camiones en la suspensión.



