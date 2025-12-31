Ambulancia en el olvido

Nuevo Progreso, Tam

Ambulancia que se encontraba al servicio del Centro de Salud en la comunidad de Nuevo Progreso quedó finalmente como reliquia y atractivo turístico para los visitantes del vecino país.

En su momento, la unidad al servicio de la población sirvió para un sin número de trasladados, sobre todo para aquellas personas vulnerables que no tienen los recursos para sufragar un traslado.

Más, sin embargo, llegó el momento en que se averió, desde hace ya varias administraciones, y es fecha en que permanece abandonada en uno de los espacios del terreno que forma parte del Centro de Salud, como hoy en día se puede apreciar.

Al inicio de cada administración, los ciudadanos tienen la esperanza de que, ahora sí, "sea reparada" y puesta a disposición de la población para el servicio de traslados, pero las cosas son muy diferentes, y conforme pasa el tiempo se deja al olvido, que al fin y al cabo la gente le haga como pueda, la salud no es una prioridad al servicio del pueblo.



